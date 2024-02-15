День ветеранов боевых действий могут установить в России

В России может появиться День ветеранов боевых действий.

Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму 15 февраля. Как следует из пояснительной записке к документу, необходимость принятия данного законопроекта связана с признанием заслуг россиян, принимавших участие в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на территории России и территориях других государств после 1945 года. В настоящее время в России ветеранами боевых действий являются более 2 млн человек.

Как считают депутаты, законодательное закрепление Дня ветеранов боевых действий будет подчеркивать важность ветеранского движения в нашем обществе и способствовать дальнейшему формированию патриотического сознания граждан РФ. Отмечается, что несмотря на отсутствие официального статуса, в ряде регионов 1 июля уже отмечается как День ветеранов боевых действий.

Как заявил представитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов, в несколько десятков регионов этот вопрос на законодательном уровне закреплен. Поэтому эта дата требует закрепления на федеральном уровне, сообщают "Известия".