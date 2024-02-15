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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Мурашко: Увеличение выплат сельским медикам отметит их значимость

Увеличение размера ежемесячных выплат российским медикам в малых городах отметит значимость таких специалистов.

Как сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, одна из сложных проблем в здравоохранении - кадровое обеспечение. Он назвал это самое "самым востребованным и дорогим" ресурсом. "Хочу сказать, что именно этому также было уделено внимание - поддержке малых населенных пунктов, специальные социальные выплаты, увеличение размера", - указал министр.

Отмечается, что поликлиническое направление работы - одно из самых интересных. В то же время оно сложное, поскольку именно врач поликлинического звена сталкивается с большим разнообразием заболеваний, а также ведет хронических пациентов на длительном этапе. Поэтому к этим специалистам предъявляются значительные требования, сообщает ТАСС.

14 февраля президент России Владимир Путин призвал правительство в короткие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы для повышения выплат медикам. Глава государства объявил, что с 1 апреля регионы должны повысить окладную часть заработной платы всех медработников до 50%, сохранив при этом дополнительные выплаты.

Теги: Мурашко, Минздрав, здравоохранение


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Ранее 14.02.2024 20:25 Мск Путин призвал повысить окладную часть зарплат медиков с 1 апреля

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