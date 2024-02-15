15 Февраля 2024
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Политика В России За рубежом
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Tucker Carlson&quot; / youtube.com/@TuckerCarlson

Путин не исключил, что Карлсона могут арестовать в США

Российский президент Владимир Путин считает, что в сегодняшней Америке возможен арест журналиста Такера Карлсона, хотя ему сложно будет "прилепить" обвинение.

"[Джулиан] Ассанж сидит, и о нем никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят и все", - сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину. Так он ответил на вопрос о том, считает ли он возможным арест Карлсона в США после интервью с Путиным.

Как отметил президент, Ассанжа обвиняли хотя бы в том, что тот выдал какие-то государственные секреты, а "Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов". Как отметил Путин, власти США в случае преследования Карлсона покажут свое истинное лицо "либерально-демократической диктатуры".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский журналист Такер Карлсон сам предложил президенту России Владимиру Путину интервью.

Теги: Путин, Карлсон, США, журналисты


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