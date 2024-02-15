В Краснодарском крае торговые сети сняли с продажи минеральную воду "Джермук"

В Краснодарском крае торговые сети сняли с продажи минеральную воду "Джермук".

Это произошло после смертельного инцидента с данной водой во Владикавказе. В настоящее время образцы продукции проверяют на безопасность специалисты Роспотребнадзора, сообщил заместитель главы региона Александр Руппель. "Краевой департамент потребсферы оперативно проинформировал 134 федеральные и региональные сети о необходимости снять ее с реализации", - заявил он.

Отмечается, что бизнес к просьбе властей отнесся ответственно, сейчас "Джермука" в регионе в продаже нет. По итогам экспертизы Роспотребнадзора будет принято решение о возвращении минеральной воды этой торговой марки на прилавки, сообщает РИА "Новости".

Ранее в МВД РФ сообщили, что во Владикавказе мужчина купил ящик минеральной воды "Джермук". Сделав глоток из одной бутылки, он почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но спасти мужчину не смогли. В больнице он умер. По данным полицейских, у мужчины были ожоги верхних дыхательных путей.

Инспекционный орган безопасности пищевых продуктов Армении считает странным прекращение продажи в России отдельных партий минеральной воды "Джермук" после смерти мужчины.