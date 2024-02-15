Путин: на первом этапе Россия пыталась прекратить войну с помощью мирных средств

Россия пытается прекратить войну на Украине.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, на первом этапе хотела сделать это с помощью мирных средств.

"Мы войну не начинали, а только пытаемся ее прекратить. На первом этапе мы пытались это сделать с помощью мирных средств, с помощью минских соглашений. Как выяснилось позже, нас и здесь водили за нос, потому что и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции признали и прямо публично заявили о том, что они и не собирались выполнять эти наши договоренности, а просто выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим, что они благополучно и сделали", - сказал глава государства журналисту Павлу Зарубину. Видео интервью размещено в Telegram-канале Кремля.