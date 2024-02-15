Государственные меры поддержки производства обсудили в Челябинске

Сегодня в Челябинске обсудили предпринимаемые государством действия по поддержке промышленности. Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и региональный Фонд развития промышленности (ФРП) провели конференцию “Инструменты поддержки промышленности — 2024”. Представители бизнес-сообщества и промышленного комплекса встретились со специалистами экономического блока правительства региона. Какие возможности открывает грядущий год для производителей, в рамках существующих финансовых и нефинансовых мер — подробнее в материале Накануне.RU.

Государство разработало широкий спектр инструментов поддержки для промышленности, главным оператором которых на сегодня является ФРП, направление деятельности которого делится на финансовые и нефинансовые меры. Возвратное финансирование — это и льготное финансирование, и финансовая поддержка в форме грантов. Нефинансовые меры поддержки делятся на три группы — это производительность труда, промкластеры и агентства технологического развития.

Что касается заемного финансирования для разных видов производства, то здесь есть ряд программ (“Проекты развития”, “Модернизация”, “Импортозамещение” и прочие), предприятия могут получить кредит в 5-30 млн по очень невысокой ставке. Так, например, в Челябинской области есть уникальное предложение, какого нет ни в одном другом регионе — для цифровизации промышленности при условии использования российского софта и регионального системного интегратора можно получить заем по ставке от 0,1%. По остальным программам ставка в среднем 2%, максимальная — 3%, а сроки займа от 5 лет.

Нефинансовые меры поддержки делятся на три группы — это производительность труда, промкластеры и агентства технологического развития. С этого года список предприятий, которые могут получить помощь такого рода, расширен.

В целом, как рассказывают представители Фонда, в 2024 году финансовая поддержка в форме грантов в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию новых инвестиционных проектов, будет оказана поддержка на 200 млн руб.

100 млн руб. — это поддержка в форме грантов на возмещение части затрат по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, 100 млн. руб. — гранты на компенсацию части затрат на платежи по лизингу, заключенных с российскими лизинговыми организациями в целях покупки промышленного оборудования. И 70 млн руб. — финансовая поддержка участникам промышленных кластеров на реализацию проектов по произ водству продукции промышленного кластера.

“Челябинский регион с точки зрения финансовой поддержки уникален. У нас есть ряд программ, где поддержка оказывается в форме грантов, это не возвратные деньги, это деньги, которые вы получаете и тратите, но всегда возникает вопрос — финансирование в рамках грантовой поддержки идет по понесенным затратам. У нас нет авансирования”, — рассказывает директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

Программа “Производительность труда”

Одним из важных инструментов по поддержке промышленности остается национальный проект “Производительность труда”. С 2019 года Фонд является оператором этого проекта. Чтобы стать участником “Производительности труда”, предприятие должно иметь выручку от 400 млн руб. без НДС и относится к одной из приоритетных отраслей: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, стройка. Компания должна быть зарегистрирована на территории Челябинской области и не принадлежать иностранным резидентам. Этот год должен был стать последним по реализации нацпроекта, но, как рассказали на конференции, существует высокая вероятность, что его продлят.

“Этот проект впервые на моей памяти использует в качестве меры поддержки не налоговые льготы, не финансовые вливания, а предоставление на бесплатной основе знаний, навыков. Сейчас в орбите проекта 152 предприятия Челябинской области с количеством сотрудников свыше 40 тыс. человек и суммарным оборотом 273 млрд руб. По итогам 2022 года Челябинская область стала первой в России по рейтингу нацпроекта “Производительность труда”. Региональный центр компетенции в сфере производительности труда два года подряд признается лучшим в России”, — говорит Сергей Казаков.

Существует и аналог этой программы — адресная поддержка повышения производительности труда, войти в нее чуть проще, она была разработана после обращения к губернатору области. Здесь критерий для предприятий-участников по выручке чуть меньше — от 90 до 400 млн руб., численность сотрудников свыше 20 человек, хозяйственная деятельность предприятия — от 18 месяцев. В программу были внесены изменения на основе накопленного опыта — убран конкурсный отбор. К участию допущены предприятия, работающие по направлениям добычи полезных ископаемых, пищевых продуктов и производства напитков (за исключением подакцизных товаров). Но введено требование о наличии цифрового паспорта предприятия.

По поручению губернатора Челябинской области разработана отдельная программа для предприятий оборонно-промышленного комплекса, именно как раз в сфере повышения производительности труда, рассказали эксперты.

Единая региональная субсидия

Замдиректора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Дмитрий Королев особо отмечает, что в Челябинской области проводится большое количество мероприятий, где коллеги из разных отраслей делятся опытом и им рассказывают о мерах федеральной поддержки, поэтому регион так активно ими пользуется. Но есть и инструменты, разработанные непосредственно департаментом региональной промышленной политики, один из которых связан с созданием промышленной инфраструктуры. Регулирует все программы механизм получения регионами соответствующих субсидий. Минпромторг предоставляет средства на региональное развитие из бюджета ежегодно. Субсидии идут как на возмещение понесенных затрат, так и на авансирование планируемых затрат. Также в программе содержатся программы по докапитализации региональных Фондов региональной промышленности, которые представляют льготное финансирование.

“Из федерального бюджета предоставляются средства регионам на софинансирование этих самых региональных программ. На какие направления их можно тратить: на оплату услуг ресурсов и подключения к коммунальной инфраструктуре (80% затрат), лизинг на уплату первого взноса при заключении договора лизинга с российскими организациями (не более 80% затрат и в сумме не превышающие 50% стоимости оборудования), “модернизация” на приобретение нового оборудования (не более 50% затрат), докапитализация РФРП, финансирование обеспечения (капитализации или докапитализации) РФРП при менее 20% средств должны быть вложены в проект заявителем”, — говорит Дмитрий Королев.

Технопарки

Среди мер поддержки есть и особо интересные проекты, которые входят в блок территориального развития промышленности. Так, чтобы получить не только субсидии, но и налоговые льготы, можно зарегистрировать промышленные технопарки на территории своего производства, технопарки в сфере высоких технологий и промышленные кластеры. Конечно, для этого потребуются определенные условия — инфраструктура, что диктует Федеральный закон о промышленной политике в Российской Федерации. С 2022 года выдаются субсидии на государственную поддержку технопарков в сфере электронной промышленности, для таких проектов нужна площадь не менее 10 тыс. кв м., а на территории региона должны быть предприятия в этой сфере.

“Для создания подобных проектов регионам предоставляется авансовая субсидия до 900 млн руб., то есть 300 млн руб. в год. Нами финансируется уже шесть таких площадок в стране”, — рассказывает Дмитрий Королев.

На конференции объяснили, как работает этот метод стимулирования: регион либо частный инвестор создает объект инфраструктуры, в дальнейшем на созданную инфраструктуру заходят резиденты и начинают реализацию проектов.

“Как только резиденты начинают платить налоги в федеральный бюджет, Минпромторг в объеме этих самых уплаченных налогов возмещает региону понесенные затраты. Если инфраструктура создавалась частным инвестором, а не регионом, то полученные от Минпромторга средства регион направляет управляющей компании инвестора”, — объясняет Королев.

Льготная промышленная ипотека

В 2023 году Минпромторг внедрил меру, направленную на обеспечение предприятий производственной недвижимостью — льготная ставка по кредитам до 5%, максимальный кредит 500 млн. Данный механизм предусматривает предоставление банкам субсидий на выдачу целевых льготных кредитов российским промышленным предприятиям на приобретение, строительство, реконструкцию и модернизацию производственной недвижимости.

“Есть еще субсидии на покупку стартовых партий продукции участников кластера. Механизм предполагает следующее: один из участников кластера производит стартовую партию продукции, в частности, это могут быть полезные модели, промышленные образцы, комплектующие, которые производитель этой партии продает другому участнику. Покупатель обязуется в дальнейшем произвести продукцию с использованием стартовой партии, после чего может произвести субсидию по линии Минпромторга в объеме до 150 млн руб.” — говорит Королев.

Как получить поддержку?

По большинству мер поддержки Минпромторг принимает заявки через ГИСП — это государственная информационная система “Промышленность”. Поэтому для того, чтобы получить помощь от государства, предприятие должно быть зарегистрировано в этой системе. Также требуется цифровой паспорт производства, но, как уверяют эксперты, получить его не такая уж сложная процедура.

“ГИСП у нас — общая система, в которой мы работаем, туда интегрированы все субъекты и органы власти в сфере промышленности, — говорит первый замминистра промышленности Челябинской области Михаил Кнауб. — Вообще же мы увеличиваем инструменты поддержки, увеличиваем финансирование на развитие. У нас в структуре ВРП региона промышленность формирует порядка 50%, индекс промышленного производства по итогам предыдущего года составил чуть более 10%. Это говорит о том, что сегодня для экономики Челябинской области промышленность имеет ключевое значение. В предыдущем году мы ввели новые инструменты поддержки, мы их пролонгировали на 2024 год, и Фонд развития промышленности их успешно реализует”.

Суммарный объем поддержки промышленности, как заявил Кнауб, на 2024 год составит 87,3 млн руб. Появится инструмент по возмещению части затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга, размер субсидии будет составлять 80% понесенных затрат. В “меню поддержки” региона есть также и налоговые льготы для промышленных кластеров, которые являются участниками нацпроектов по производству труда. В Министерстве промышленности предлагают другие нефинансовые меры поддержки в виде налоговых преференций — специальный инвестиционный контракт СПИК 1.0, он с этого года возобновлен.

Заявки на субсидии будут теперь осуществляться в электронном виде посредством государственной программы “Электронный бюджет”. Кто планирует принимать участие, нужно заранее побеспокоиться о наличии регистрации в данной системе и действующих подписей руководителей, напоминает Кнауб.