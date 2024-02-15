15 Февраля 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

«Ростелеком» в Екатеринбурге установил 2000-й умный домофон

«Ростелеком» в Екатеринбурге подключил юбилейный 2000-й домофон. Умное устройство появилось в одной из новостроек, где монтаж оборудования для подключения цифровых сервисов начался еще на стадии строительства дома.

Сотрудники «Ростелекома» проанализировали рынок жилья и пришли к выводу, что в последние годы конкуренция здесь стремительно растет. Провайдер отметил важную тенденцию для покупателей квартир: большое значение имеет оснащение жилого комплекса современными цифровыми сервисами для безопасности и комфорта. Чтобы помочь в этом вопросе, провайдер предлагает застройщикам комплексное решение для управления и контроля за домом и придомовой территорией – «‎Ростелеком. Ключ». Самые востребованные функций платформы: комплексное видеонаблюдение, умный шлагбаум и умный домофон.

Самым же популярным сервисом платформы за 2023 год стал умный домофон. Он установлен во всех домах, где компания внедрила платформу «Ростелеком. Ключ».

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» поясняет: «Умный домофон позволяет сделать доступ в дом комфортным и безопасным для жителей и их гостей. Цифровой сервис настроен на прием аудио- и видео- вызовов, дистанционное открытие дверей, управление услугами из личного кабинета для управляющей компании и жителей, а также на архивацию и фото фиксацию всех посещений».

«Серебро» у комплексного видеонаблюдения. Им пользуется порядка 70 % многоквартирных домов, прошедших цифровую эволюцию от «Ростелекома». Решение позволяет с помощью камер осуществлять контроль разных локаций в новостройках и придомовой территории, а УК даёт возможность контролировать работу обслуживающих организаций. Преимущества видеонаблюдения – это онлайн-трансляция изображения, запись видеоархива, хранение информации в облаке до 60 суток, съемка в темноте и со звуком, наличие уведомлений и возможность для управляющей компании настраивать отдельный доступ для жителей.

видеокамера, видеонаблюдение(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

На третьем месте топ-сервисов – умный шлагбаум. Устройство предназначено для контроля и управления доступом на территории дома. Решение может быть связано с системой видеонаблюдения, что позволит получать видеозаписи приезжающих автомобилей. Открывать и закрывать шлагбаум хозяин может из любой точки страны.

(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Современные решения платформы «Ростелеком. Ключ» можно устанавливать не только в новых домах. В Екатеринбурге цифровыми сервисами активно пользуются также собственники вторичного жилья.

цифровой домофон(2024)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Подробности об умном домофоне по ссылке: https://key.rt.ru/mc/.

Теги: ростелеком, умный домофон, рынок жилья, цифровой сервис, платформа ростелеком.ключ,


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