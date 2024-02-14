МИД России вызвал посла Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных

МИД России вызвало посла Узбекистана Бортижона Асадова из-за заявлений ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева.

Узбекскому дипломату был выражен протест. В министерстве сообщили, что Кудратходжаев "в крайне оскорбительной и абсолютно неприемлемой форме" выразился о жителях Узбекистана, не владеющих языком республики.

13 февраля вышло интервью с Кудратходжаевым. В нем он сравнил с "идиотами или оккупантами" тех людей, которые живут в Узбекистане, но не знают узбекского языка. Такую характеристику он привел в качестве цитаты из Карла Маркса. Свои слова Кудратходжаев адресовал в том числе тем людям, которые приехали восстанавливать Ташкент после землетрясения 1966 года.

Ранее МИД России пришлось объясняться за высказывания писателя Захара Прилепина об Узбекистане и трудовой миграции в Россию. Он заявил, что необходимо присоединять территории, откуда в Россию приезжают гастарбайтеры. По его словам, тогда обучать их русскому языку будут "не здесь", а "там уже, в Узбекистане, допустим". После этих заявлений в МИД республики вызвали российского посла Олега Мальгинова.