14 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: видеообращение Владимира Путина, скриншот

Путин призвал повысить окладную часть зарплат медиков с 1 апреля

Президент России Владимир Путин призвал правительство в короткие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы для повышения выплат медикам.

Глава государства объявил, что с 1 апреля регионы должны повысить окладную часть заработной платы всех медработников до 50%, сохранив при этом дополнительные выплаты.

С 1 марта 2024 года повышаются ежемесячные выплаты медработникам первичного звена, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. По словам президента, в городах с населением от 50 тысяч до 100 тысяч человек врачи плюсом к зарплате будут получать 29 тысяч рублей, а средний медперсонал — 13 тысяч рублей. В населенных пунктах, где живут менее 50 тысяч человек, врачи будут получать дополнительно 50 тысяч рублей, а медработники среднего звена – 30 тысяч.

Ранее сотрудники "скорых" в Кушве устроили "итальянскую забастовку". Медики и водители отказались работать больше, чем на одну ставку, пояснив, что согласны перерабатывать только при оформлении сверхурочных, которые оплачиваются в двойном размере. Напомним, что о своей проблеме сотрудники СМП рассказали главе государства Владимиру Путину через видеообращение. После этого в Кушву с проверкой выехал глава свердловского минздрава, пообещав выдать новую форму, четыре дополнительных автомобиля и предоставить коллективный договор с прописанными допвыплатами за переработки.

Теги: путин, медики, зарплаты


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