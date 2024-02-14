14 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Подготовили плакаты и обращение. Обманутые пайщики Урала пожаловались кандидату в президенты Харитонову на законодательство

Пайщики обманутых кооперативов Свердловской области приехали в Екатеринбург на встречу с кандидатом в президенты от КПРФ Николаем Харитоновым. Уральцы обратились к депутату с просьбой помочь в их непростой ситуации и провести справедливое расследование уголовного дела, возбужденного в 2019 году. 

Напомним, что порядка 2 тыс. 800 человек вложили свои деньги в КПК "Первый", "Первый Уральский", "Первый Северный", владельцем которых является бизнесмен Валерий Бикбулатов. В какой-то момент вышеперечисленные кредитно-потребительские кооперативы объявили себя банкротами, забрав у своих клиентов более 1,5 млрд рублей. Среди пострадавших много пенсионеров, которые повелись на обещания сохранить и даже приумножить их вклады. При этом, как мы ранее писали, законодательство весьма лояльно относится к кооперативам, позволяя недобросовестным бизнесменам использовать лазейки и избегать наказание, похищая миллиарды из карманов обычных граждан.

Обманутые пайщики подготовили обращение к Харитонову, где подробно описали свою ситуацию и даже приложили материалы дела. Все это они передали кандидату в президенты в надежде восстановить справедливость.

Обращение к Николаю Харитонову от обманутых членов КПК(2024)|Фото: Накануне.RU

"Эти законы разрабатывались в начале двухтысячных годов новым капиталистическим правительством. Мы, дети социалистического государства, отдавшие по 40-50 лет трудового стажа нашему государству, в основном пенсионеры, дети войны, инвалиды, оказались ограбленными, брошенными, перед нами закрывают двери, говорят, зачем вы здесь ходите, денег все равно не вернете. Мы отдали родине лучшие наши годы, трудились, а сейчас превратились в ненужный балласт для власти. Но в нынешнем капиталистическом обществе до этого никому нет дела!" - говорится в обращении.

Ранее мы писали со ссылкой на защиту пайщиков, что расследование дела намеренно затягивалось, чтобы дотянуть до окончания срока исковой давности. Недавно расследование наконец завершили, и в настоящее время идет процесс ознакомления пострадавших с материалами, после чего будет подготовлено обвинительное заключение. Однако, на фоне стольких лет обмана и попыток добиться справедливости, свердловчане предпочли не дожидаться результатов, а сразу же хвататься за любую соломинку.

Чтобы напомнить общественности о серьезности проблемы беззакония КПК и заявить о себе, пайщики напрямую обратились к члену КПРФ Харитонову во время его предвыборной кампании в бывшем кинотеатре "Салют" в Екатеринбурге. Депутат пообещал разобраться в теме и обратиться в Москву по поводу бездействия и якобы покрывательства ГСУ МВД Бикбулатова.

Обманутые члены КПК на встрече с Николаем Харитоновым в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Следствие отказало нам, потерпевшим, возбудить статью 210 УК РФ - создание организованного преступного сообщества, хотя все признаки для ее возбуждения имеются. Помогите вернуть деньги обманутым старикам!!! Кто должен ответить за принятие таких законов? Почему за воровство в миллиардных масштабах никого не наказывают? Или это норма для современного российского общества? За экономические преступления не полагается наказывать? Пострадали миллионы пайщиков, средний возраст 70-80 лет. Многие граждане умерли или сердечными приступами, оказались на больничной койке, инвалиды, дети войны. Наш президент Путин В.В. борется с бедностью, а нас, пенсионеров, из бедных сделали нищими!!!" - заявляют пайщики.

Теги: Харитонов, КПК


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