14 Февраля 2024
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Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

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Общество В России
Фото: скриншот с youtube-канала &quot;КраСава&quot;

МВД России объявило в розыск экс-футболиста Евгения Савина

МВД России объявило в розыск бывшего футболиста и блогера Евгения Савина, известного как КраСава.

"Разыскивается по статье УК", - говорится в базе.

ТАСС сообщает, что Савина разыскивают в рамках уголовного дела по статье о дискредитации российской армии.

В сентябре прошлого года сообщалось, что Савина снова проверяют на дискредитацию ВС РФ. Поводом для проверки стало интервью Савина Ксении Собчак, опубликованное в апреле.

В феврале блогера признали виновным по этой же статье. Тогда его оштрафовали на 50 тысяч рублей. Тогда отмечалось, что если проверка подтвердит нарушение, Савину может грозить уже уголовное дело и до пяти лет лишения свободы.

Весной 2022 года Савин на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором украинские футболисты выразили мнение о боевых действиях на Украине. Вскоре после этого он уехал из России на Кипр.

Теги: евгений савин, розыск


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