France24 опроверг выход в эфир сообщения о подготовке покушения на Макрона в Киеве

Телеканал France24 опроверг появление в своем эфире сообщения о якобы имевшей место подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона в ходе планировавшегося визита в Киев.

В пресс-службе France24 заявили РИА Новости, что в эфире телеканала не выходила данная информация. Подобные сообщения ранее появились в соцсети X. В частности, там был опубликован репортаж телеканала France 24, в котором продемонстрировали скриншоты переписки источника якобы из окружения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В переписке говорится, что над операцией работал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). По словам источника, планы нарушил Залужный, который сообщил о готовящейся операции Парижу. 11 февраля Париж принял решение отложить поездку французского лидера из соображений безопасности.

В январе Макрон призвал ЕС принять меры против экспорта сельскохозяйственной экспорта продукции с Украины. По его словам, агроэкспорт с Украины дестабилизирует европейский рынок. Заявление было сделано на фоне протестов европейских фермеров. Они выступают против экспорта дешевой продукции из третьих стран, что приводит к падению их доходов.