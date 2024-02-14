"Газпром нефть" увеличила число автозаправочных станций в России до 1,5 тысяч

В 2023 году "Газпром нефть" открыла 49 новых автозаправочных станций, а общее число АЗС достигло 1500. По итогам прошлого года география розничной сети расширилась до 50 российских регионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Директор по региональным продажам "Газпром нефти" Дмитрий Шепельский отмечает, что в числе введенных в эксплуатацию объектов – как городские станции, так и трассовые АЗС с широким выбором услуг и товаров для автопутешественников.

"В прошлом году мы продолжили программу модернизации сети: было обновлено порядка 40 АЗС, благодаря чему число современных интерактивных станций “Газпромнефть” в России выросло более чем на 30%. В 2024 году нашими стратегическими приоритетами будут дальнейшее активное развитие розничной сети, а также расширение клиентского сервиса", – прокомментировал Дмитрий Шепельский.

Наибольшее число новых АЗС "Газпромнефть" открыли в Московской области, Мурманской области и Краснодарском крае. 9 новых автозаправочных станций появились на трассах М-11 "Нева", М-12 "Восток", М-4 "Дон", М-1 "Беларусь" и М-10 "Россия".

Также компания масштабировала проект установки интерактивных терминалов, с помощью которых автолюбители оплачивают топливо, товары кафе и магазина. Число АЗС с терминалами самообслуживания по итогам года увеличилось до 195 станций.