Сергей Ситников поблагодарил строителей Костромской области за слаженную и эффективную работу

На встрече с представителями строительных организаций в администрации Губернатора Костромской области подвели итоги работы строительного комплекса и обсудили перспективы развития рынка.

Костромская область в течение последних лет находится среди регионов-лидеров по исполнению федеральных планов по строительству жилья, перевыполняет установленные Минстроем России показатели. В регионе ежегодно растут объемы ввода жилья. Только за последние пять лет построено более 1,5 млн квадратных метров. В 2023 году сдано в эксплуатацию 360,4 тысячи квадратных метров жилья. В числе лидеров жилищного строительства - группы компаний «МастерСтрой», «КФК», «Автотехстрой», «Строймеханизация».

Как сообщает пресс-служба Губернатора региона, на данный момент на территории Костромской области строятся еще 134 многоквартирных дома общей площадью 314,7 тысячи квадратных метров. Градостроительный потенциал многоквартирного строительства в регионе составляет более 640 тысяч квадратных метров.

«Костромская область демонстрирует успехи в строительстве жилья с перевыполнением плановых показателей, строительстве социальных и инфраструктурных объектов. В целом, отмечаю, что строительный комплекс работает устойчиво. Неоднократно я делал заявления, что те объекты, которые сегодня выполняют костромские строители, делаются более ответственно, чем у многих подрядчиков из других регионов. Хочу вас поблагодарить за работу», - обратился к представителям строительной отрасли губернатор Сергей Ситников.

В рамках федеральных и областных программ в Костромской области ведется активное возведение социальных объектов. Так, в 2022-2023 годах на мероприятия по капитальному строительству в рамках реализации нацпроектов Президента России регион привлек более 8,9 млрд рублей. Построены и введены в эксплуатацию такие значимые социальные объекты, как центр образования в поселке Волжский, школа в микрорайоне Новый город, два детских сада, центр амбулаторной онкологической помощи, детская поликлиника в Костроме, школа в поселке Якшанга Поназыревского района и др.

Наибольший вклад в строительство социальных объектов вносят такие компании как ООО «Автотехстрой», ООО СК «ИНТЕНС». В 2023 году в строительстве социальных объектов также активно принимали участие ООО СЗ «Мегаполис» и ИП Евсеев.

В рамках программы по переселению из аварийного жилья построено 8 многоквартирных домов, расселено 13,2 тысяч квадратных метров жилья. Всего на территории региона сегодня зарегистрировано 1426 строительных организаций и 65 предприятий-производителей стройматериалов. Объем выполненных работ в строительной сфере из года в год увеличивается, в 2023 году составил более 21,1 млрд рублей.

В ходе встречи Сергей Ситников вручил награды лучшим представителям строительной отрасли.

За заслуги в строительной отрасли Костромской области и реализацию национальных проектов медалью «Труд. Доблесть. Честь» награжден генеральный директор акционерного общества «Капстрой» Алексей Цветков. Компанией построены образовательный центр в поселке Волжский, детский сад в микрорайоне Венеция, здание новой школы на 825 мест в микрорайоне Новый город, которое уже введено в эксплуатацию и др.

Почетной грамотой администрации Костромской области за активное участие в строительстве социально значимых объектов отмечен генеральный директор строительной компании «ИНТЕНС» Александр Герасимов. ООО «ИНТЕНС» строит несколько социальных объектов в регионе, в том числе, завершает работы, которые не смогли сдать качественно и в срок другие подрядчики. В их числе - капитальный ремонт поликлиник в Буе, поселке Чистые Боры, Антропово. Также подрядчику передан контракт на благоустройство парка «Энергетик» в Волгореченске и возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Шарье.

Благодарностей губернатора Костромской области удостоены индивидуальный предприниматель Петр Евсевьев - за своевременное и качественное проведение работ по реконструкции поликлиники в Нерехте, директор ООО «Костроматоннельстрой» Николай Ковальский - за качественное выполнение работ по модернизации системы водоснабжения в Костроме с опережением утвержденного графика, генеральный директор акционерного общества «Костромской силикатный завод» Михаил Смирнов - за организацию производства и своевременную поставку строительных материалов для строительства социально значимых объектов в регионе.

В рамках совещания Сергей Ситников обсудил с представителями строительного комплекса дальнейшие направления развития отрасли. В частности, обсуждались темы жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры, эффективных механизмов взаимодействия между строительными компаниями и государственными органами.

Как отметили застройщики, в регионе есть перспективы в области жилищного строительства, как многоэтажного, так и малоэтажного. Сергей Ситников подчеркнул, что для развития строительного рынка в регионе необходимо расширять сеть организаций, которые, в том числе, будут реализовывать проекты по жилищному строительству на развивающихся территориях. Такая потребность сегодня в области есть. В том числе, в Галиче, где построен современный фанерный комбинат, в Нерехте, где активно набирает сотрудников механический завод, выполняющий госзаказ. Чтобы привлекать строительные компании, необходимо продумать механизмы мотивации, в частности, предоставлять земельные участки на льготных условиях.