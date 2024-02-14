14 Февраля 2024
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Общество Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Для премьеры исторической драмы, приуроченной к 650-летию Кирова, построят деревянный Кремль

К 650-летнему юбилею города в Кировском драматическом театре идет модернизация оборудования. В2023 году из областного бюджета на эти цели было выделено 143 млн рублей. Сейчас ведется монтаж и наладка новых световых приборов – театр получил несколько десятков прожекторов, софитов, приборов заливного и динамического освещения, светодиодный LED-экран, дым-машины и снег-машины. Оборудование высокотехнологичное, отвечающее современным сценическим требованиям.

Одновременно к постановке готовится исторический спектакль «Хлынов: сага о городе и воеводе Косте Юрьеве» (16+).

Главный персонаж – хлыновский воевода Костя Юрьев, вошедший в российскую историю тем, что летом 1471 года возглавил упреждающий поход вятчан на столицу Золотой Орды – город Сарай-Берке.

Постановщик и автор литературной основы спектакля – Игорь Лысов, художественный руководитель театра. Художники спектакля – известные московские специалисты Изабелла Козинская (сценография и костюмы) и Павел Бабин (свет).

Уже начались репетиции спектакля, в котором занята все труппа театра – около 40 артистов.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Основной декорацией станет специально построенная деревянная крепость – художественный прообраз хлыновского Кремля. Сценические костюмы будут приближены к исторической эпохе – кольчуги, боярские одежды. Сюрпризом для зрителей станут и средневековые музыкальные инструменты - к примеру, колесная лира.

Консультантами постановки выступают руководитель Хлыновской заставы Сергей Бисеров и специалисты Музея ратного искусства в Москве.

Как сообщает пресс-центр Правительства Кировской области, премьера исторической драмы состоится 1 и 2 июня 2024 года.

(2024)|Фото: kirovreg.ru

Напомним также, что на главной театральной площадке Кирова к 650-летию города пройдут гастроли лучших театров страны.

Теги: 650-летие кирова, кировский драмтеатр, исторический спектакль, российская история


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