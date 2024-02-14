Сенатор рассказала, как ее обманули в частной клинике

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова рассказала, как ее фактически обманули в одной из частных клиник.

"Два года назад я сдавала анализы в частной медицинской клинике. Потом решила, что больше не буду к ним обращаться – они были далеко и мне не подходили. Я даже написала заявление с отзывом согласия на обработку моих персональных данных. Мне сказали, что удалят их. Прошло время и мне пришлось снова обратиться в эту клинику. Я позвонила и сказала, что когда-то была у них, но мои данные удалены. А они в ответ проверили и оказалось, что данные до сих пор в системе. Они заявили: "А мы ждали, когда Вы вернетесь", - рассказала Рукавишникова на совещании, посвященном утечкам персональных данных.

Сенатор добавила, что по-хорошему надо было бы написать на клинику жалобу, но ей было некогда заниматься этим. И так же, по словам Рукавишниковой, чаще всего поступают и другие граждане.

Также сенатор рассказала, как недавно при посещении одного из сайтов ей было предложено подписаться на различные рассылки от партнеров, а также оставить персональные данные. Рукавишникова заявила, что в законе стоит предусмотреть запрет на отказ в предоставлении информации об услугах, товарах и т.д., если пользователь не хочет оставлять свои данные.