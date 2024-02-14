Берлин отказался признать, что просил Москву отвести войска от Киева в марте 2022 года

Кабмин Германии отказался признать, что просил Москву отвести войска от Киева в марте 2022 года.

Представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что договоренностей об отводе войск между Москвой, Парижем и Берлином якобы не существовало, пишет РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявлял, что "коллеги во Франции и Германии" просили в Стамбуле в марте 2022 отвести войска от Киева, обосновывая это необходимостью создания условий для договоренностей. "Они [переговоры] были практически завершены, но после того, как мы отвели войска от Киева, я уже сказал, другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указания западных стран, европейских, Соединенных Штатов, воевать с Россией до победного конца", — заявил российский лидер.