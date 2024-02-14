СМИ: В Нижневартовске мэрия оплатила несуществующие автобусы

В Нижневартовске мэрия досрочно подписала акты выполненных работ самарской компанией "АвтоМАЗ" за поставленные автобусы, сообщает "Правда УрФО".

По данным издания, прокуратура провела проверку по фактам преждевременной оплаты поставок автобусов. Выявлены нарушения закона в части ненадлежащей приемки товара.

"В отношении должностного лица администрации города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ (Нарушение порядка заключения, изменения контракта), которое направлено для рассмотрения мировому судье", – пишет в ответе надзорного ведомства.

Прокуратура внесла представление главе города Дмитрию Кощенко с требованием устранить нарушения.

По данным СМИ, речь идет о приобретении 45 единиц транспорта за 742,5 млн руб. Согласно условиям контракта, поставить в город автобусы должны были не позднее 1 февраля. Однако до сих пор в город не был прибыл ни один автобус. Источники издания отмечают, что есть вероятность, что их еще даже не произвели и тогда возникает вопрос - приемка какой техники велась сотрудниками администрации.

Напомним, ранее глава города Дмитрий Кощенко попал в скандальную историю с конкурсом на осуществление пассажирских перевозок. 14 октября 2023 года, отвечая на вопрос об осуществлении пассажирских перевозок в Нижневартовске, Дмитрий Кощенко упомянул, что будет проводиться конкурс. Губернатор Наталья Комарова спросила: "У вас есть муниципальный перевозчик, а вы ставите его под угрозу, проводя конкурс?" Дмитрий Кощенко ответил: "Мы как раз, наоборот, формируем такиконкурсную процедуру...". Главе региона пришлось остановить мэра жестом.

После этого мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко получил от Ханты-Мансийского УФАС России предостережение о недопустимости ограничения конкуренции. В УФАС подчеркнули, что такое поведение может привести к нарушению части 1 статьи 15, а также ст.16 Закона о защите конкуренции.

В итоге аукцион на 4,3 млрд руб. на перевозку по муниципальным маршрутам № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 30 выиграла компания из Москвы "ДомТрансАвто". СМИ отмечали, что городское ПАТП, для которого специально закупались новые автобусы, осталось не у дел.