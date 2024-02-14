Пендель не поможет: глава Роскосмоса объяснил, почему в России нет SpaceX

Глава Роскосмоса Юрий Борисов (бывший вице-премьер российского правительства) объяснил, почему в России нет частных космических компаний уровня SpaceX Илона Маска.

"Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, что угодно можно давать, он все равно туда не пойдет — это реалии жизни", - сказал Борисов во время посещения выставки "Россия" на ВДНХ.

По его словам, к 2030 году ситуация может измениться за счет "плотной работы с частными компаниями". Прежде всего, их может заинтересовать сегмент создания группировок спутников. В России пока только восемь частных компаний, которые готовы заниматься такими проектами.