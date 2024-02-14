Экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину суд отказал в УДО

Кунцевский районный суд Москвы отказал экс-депутату Госдумы Валерию Рашкину в УДО. Ходатайство возвращено коммунисту без удовлетворения, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

В апреле 2022 года суд в Саратовской области признал Рашкина виновным в незаконной охоте и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на два года. Рашкин пытался опротестовать приговор, но вышестоящая судебная инстанция его не поддержала.

Инцидент с охотой произошел в конце октября 2021 года. Рашкин с друзьями поехал на охоту в Саратовской области и застрелил лосиху. Выяснилось, что у компании разрешения на отстрел лосей не было.