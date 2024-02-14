Мосгорсуд подтвердил арест Удальцова*

Московский городской суд рассмотрел апелляцию на арест лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова*.

Решение об аресте Улальцова* осталось без изменений, говорится в telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

В середине января Басманный суд Москвы отправил Удальцова* в СИЗО. Следствие предъявило активисту обвинение в оправдании терроризма. На суде стало известно, с чем связано уголовное дело (по которому максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы). Левый активист сообщил, что его обвиняют в поддержке участников марксистского кружка из Уфы, которые были задержаны в 2022 г. по обвинению в создании террористического общества. Удальцов* вину не признает и считает, что обвинение приравнивает марксизм к терроризму, а также приравнивает обвиняемых к осужденным.

*Росфинмониторинг внес координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова* в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.