СК назвал причину гибели машиниста на шахте в Кушве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели сотрудника шахты на Среднем Урале. Названа причина смерти рабочего.

Инцидент произошел 13 февраля в шахте города Кушва: погиб машинист скреперной лебедки. Мужчина в этот момент выполнял работы, находясь в шахте на горизонте -160 метров.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, возбуждено дело по части 2 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как уже предварительно установлено, мужчине была причинена сочетанная травма, которая стала причиной его смерти на месте происшествия.

Сейчас в рамках уголовного дела изучается документация по соблюдению требований безопасности на данном объекте и должностные инструкции. Допрашиваются свидетели. Для определения точной причины смерти машиниста проводится судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что свою проверку по факту ЧП на шахте "Южная" также проводит прокуратура.