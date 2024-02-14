ЕС предложил ввести санкции против КНДР якобы за поставку ракет России

В Евросоюзе предлагают ввести санкции против КНДР за "предоставление России ракет", сообщает Bloomberg.

По информации агентства, ЕС предлагает ввести ограничения против министра обороны КНДР и Главного ракетного управления страны.

Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США считают, что Россия якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине.

В Кремле отмечали, что никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет. В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения британской разведки о якобы поставках вооружения и боеприпасов из Северной Кореи в Россию, заявлял, что "они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств".