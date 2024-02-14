В Сургуте в магазине нашли минералку "Джермук" из запрещенной Роспотребнадзором партии

В Сургуте на магазинных полках нашли минералку "Джермук", от которой, предположительно умер мужчина во Владикавказе. Об этом сообщает telegram-канал "Ханты, деньги нефтевышки".

Бутылку с минеральной водой обнаружили на полке в "КБ" на ул. Ленина. Дата розлива входит в запрещенный Роспотребнадзором диапазон (с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года).

Напомним, ранее в МВД РФ сообщили, что во Владикавказе мужчина купил ящик минеральной воды "Джермук". Сделав глоток из одной бутылки, он почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но спасти мужчину не смогли. В больнице он умер. По данным полицейских, у мужчины были ожоги верхних дыхательных путей.

Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора полицейские изъяли из магазина и направили на экспертизу всю партию минеральной воды. Также опечатан склад официального дистрибьютора фирмы-производителя. В магазинах проводят рейды для приостановки продажи воды до получения заключения экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.

В армянской компании "Джермук груп" отрицают информацию о том, что в воде могли быть отравляющие вещества.