ФОМ: 57% россиян оценили свое материальное положение как среднее

Более половины (57%) россиян оценивают свое материальное положение как среднее, свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Отвечая на вопрос о своем материальном положении, 57% респондентов назвали его средним, 23% сказали, что оно хорошее, 17% считают его плохим.

Улучшение своего материального положения за последние два-три месяца отмечают 12% россиян. Об ухудшении заявили 19% опрошенных, две трети участников опроса считают, что их материальное положение за это время не изменилось.

27% россиян полагают, что в ближайший год их материальное положение станет лучше, 11% думают, что оно станет хуже, 39% – что практически не изменится.

Ранее исследование показало, что четверть россиян (24%) имеют пассивный доход, правда, его нельзя назвать основным – у большинства он не превышает 20% от основного. Чаще всего россияне используют пассивный доход для создания подушки безопасности, накоплений для крупных покупок, откладывают на отпуск или покупку недвижимости. 9% живут на средства от пассивного дохода.