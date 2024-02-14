14 Февраля 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Бежавший за границу экс-депутат пермской гордумы пожаловался на коллег в СКР

Бывший депутат Пермской городской думы Сергей Медведев обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на незаконное, по его мнению, лишение депутатских полномочий, сообщает "Новый компаньон".

Депутат опубликовал 31 декабря пост, в котором заявил, что не празднует Новый год из-за конфликта с Украиной. Вскоре после этого бывший парламентарий уехал из России. 11 января 2024 г. Медведева исключили из партии, 13 января – из фракции КПРФ в гордуме. 22 января 2024 г. гордума Перми лишила Сергея Медведева полномочий депутата.

Медведев утверждает, что заявление о выходе из фракции, которое было одобрено краевым комитетом партии, он не писал.

"Мною никогда не подписывалось такое заявление. Я никогда не подавал такого заявления ни в Краевой комитет КПРФ по Пермскому краю, ни в Пермскую городскую думу. Таким образом, в отношении меня совершены преступления, ответственность за которые предусмотрена частями 1 и 5 статьи 327 УК РФ, а именно "подделка официального документа и использование заведомо подложного документа", а также частью 1 статьи 292 УК РФ "Служебный подлог" и частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации "Халатность", выразившаяся в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к ним", - цитирует издание обращение политика.

Он попросил СК зарегистрировать его заявление о преступлении в соответствии со ст. 141, 144 и 145 УПК РФ в Книге учета сообщений о преступлениях, провести по нему доследственную проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.

Напомним, в отношении парламентария возбуждено административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Оно будет рассматриваться в Мотовилихинском районном суде Перми. Сам Медведев покинул Россию.

Теги: Сергей Медведев, депутат, пермская гордума, мелкое хулиганство


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