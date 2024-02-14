"Россети Урал" подготовили сетевую инфраструктуру туристического кластера "Гора Белая"

"Россети Урал" подготовили сетевую инфраструктуру с учетом планов развития туристического кластера "Гора Белая". Как сообщили в компании, комплекс энергообъектов пополнился за счет блочного комплектного распределительного пункта и кабельно-воздушной линии электропередачи 6 кВ протяженностью 4,2 км. Также модернизировали оборудование в закрытом распредустройстве 6 кВ и устройства телемеханики на подстанции 110 кВ "Белогорье".

Энергетики установили на ЛЭП ограничители перенапряжения, индикаторы повреждения, разъединители, организовали передачу телеметрической информации с распределительного пункта по волоконно-оптической линии связи. Для повышения надежности энергетики установили коммутационное оборудование для защиты и автоматизированного управления – секционирующие разъединители, позволяющие локализовать поврежденные участки сети, устройства защиты от коммутационных и атмосферных перенапряжений, а также современный измерительный комплекс для учета потребления и мониторинга параметров сети.

Гора Белая является одной из красивейших на Среднем Урале. Туристический кластер включает в себя одноименный горнолыжный комплекс, всесезонный эко-маршрут "Река Чусовая", тематические парки на территории Висимского заповедника. Заказчиком для организации работ является Правительство области. Выполненные энергетиками мероприятия позволят обеспечить надежное энергоснабжение новых лыжных трасс, канатных дорог и иной инфраструктуры комплекса, включая системы освещения и снегообразования, гостиницы.

Еще для одного уникального туристического объекта – этнопарка "Ермаково городище" специалисты свердловского филиала "Россети Урал" смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА и построили линию электропередачи 6 кВ на железобетонных опорах с использованием самонесущего изолированного провода СИП, обладающего повышенными характеристиками надежности и безопасности. Линия имеет протяженность около 3 километров, из которых участок 850 метров проложен кабельным способом.





Этнографический парк расположен в 18 км от Нижнего Тагила у подножья горы Медведь-камень. Здесь найдена единственная известная стоянка первобытного человека эпохи палеолита на восточном склоне Уральского хребта. А в самом названии этнопарка отражен исторический факт зимовки казачьей дружины Ермака перед походом в Сибирь.





