Сотрудники МЧС почтили память погибшего в Нижневартовске пожарного

По всему Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре прозвучали пожарные сирены.

Таким образом сотрудники МЧС России почтили память пожарного Максима Кашапова, трагически погибшего в Нижневартовске при исполнении служебных обязанностей, сообщает телеканал N1.

"По всей Югре во всех пожарных частях на спецтехнике спасатели и пожарные одновременно включили проблесковые маячки и сирены. Так сотрудники МЧС России выразили своё уважение и всеобщее признание погибшему при исполнении служебного долга пожарному", - говорится в сообщении.

Пожарный погиб 11 февраля при тушении огня в садовом товариществе "Радуга". Во время маневрирования с рукавом 35-летний Максим Кашапов провалился в восьмиметровый колодец, который находился примерно в трех метрах от горящего дома. Коллеги вытащили пожарного, вызвали "скорую помощь", но он скончался, не приходя в сознание.

Посмертно его наградили медалью МЧС России "За спасение на пожаре".

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