Фигуранта дела о пожаре в Сосьве Мамедова освободили из СИЗО

Фигуранта уголовного дела о пожаре в уральском поселке Сосьва Газанфара Мамедова освободили из СИЗО. Такое решение сегодня принял Свердловский областной суд.

Как передает корреспондент Накануне.RU из суда, Мамедову изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Сегодня его должны отпустить из СИЗО. Защитник Мамедова заявил, что попробует забрать его из изолятора.

Напомним, что за Газанфара Мамедова стоят горой сами жители Сосьвы, утверждая, что давно знают его семью. Они также обращают внимание на то, что только Мамедова посадили в СИЗО, пока другие фигуранты дела, которые реально имеют связи и могут скрыться, сидят дома под подпиской о невыезде. Сам Мамедов перед арестом обвинил в случившемся пожаре другое предприятие, где якобы на протяжении нескольких лет и сжигались отходы лесопиления.