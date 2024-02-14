Траты НАТО на оборону выросли до половины общемировых

Оборонные расходы стран НАТО выросли до половины общемировых, которые составили рекордные $2,2 трлн.

Оборонные расходы стран альянса, исключая США, также выросли на 32% с 2014 г., пишет РБК.

Напомним, ранее власти Германии не исключили начала войны между НАТО и Россией в будущем году. Конфликт может начаться летом 2025-го, а за год до этого у России будет успешное наступление на Украине. После него РФ якобы начнет сначала скрытую атаку на Запад: кибератаки, другие формы гибридной войны, все это якобы будет направлено, главным образом, на страны Балтии.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что странам альянса надо готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет. Вскоре генсек НАТО Йенс Столтенберг не увидел угрозы альянсу со стороны России