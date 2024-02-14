В Тюменском ФСБ заявили, что угрозы школам публикуют "противники из-за рубежа"

В ФСБ России по Тюменской области прокомментировали угрозы, которые поступают в школы городов "тюменской матрешки" - Тюмени, Тобольска, Сургута, Нижневартовска, передает корреспондент Накануне.RU. В ведомстве отметили, что правоохранительные органы фиксируют в интернете информацию о намерениях анонимных лиц совершить теракты в учебных заведениях.

Было установлено, что угрозы - очередная попытка противника дестабилизировать ситуацию в нашей стране, создать атмосферу страха. Telegram-каналы с угрозами и их создатели находятся за пределами Российской Федерации.

Правоохранители призывают граждан быть бдительными, не поддаваться на провокации, к подобным сообщениям относиться с настороженностью: не пересылать им друзьям и близким, не переходить по неизвестным ссылкам.