Екатеринбургский стадион "Юность" готовят к строительству второй очереди "Дацюк Арены"

Стадион "Юность" в Екатеринбурге активно готовят к строительству второй очереди "Дацюк Арены". Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, уже демонтированы старые трибуны, сейчас идет устройство котлована и перекладка сетей.

"Заливка первого куба бетона состоится в феврале, а в марте на площадке будет собран строительный кран. Здесь появится многофункциональный комплекс на 9 тысяч "квадратов" со своей столовой и общежитием для спортсменов", - отметил Орлов.

Он напомнил, что одним из источников финансирования проекта стал грант на 100 млн рублей, который получила любительская команда "СВ Металл" за победу в турнире Ночной хоккейной лиги. Эти средства пошли на закупку современного оборудования.

Как сообщало Накануне.RU, осенью 2023 года на вторую очередь "Дацюк Арены" выделили еще 350 млн рублей. Деньги направили из областного бюджета.