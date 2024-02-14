Звезда "Дома-2" хочет взыскать миллион рублей с транссексуала-иноагента

Звезда "Дома-2" и блогер Алена Водонаева подала в суд на своего коллегу Андрея Петрова* (*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ), также известного как Милана Петрова (позиционирует себя как транссексуала).

Таганский районный суд Москвы принял иск к рассмотрению.

Водонаева требует взыскать со скандально известного блогера компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. Она утверждает, что Петров* распространял в своем Telegram-канале недостоверные сведения о ней. Также Водонаева просит привлечь к ответственности портал "Первый женский" – тоже из-за недостоверных сведений.

По неподтвержденным данным, Петров* уехал из России еще в 2021 году и живет на Бали.

Публичный конфликт между Водонаевой и Петровым* начался после того, как звезда реалити-шоу опубликовала пост со словами о готовности вступить в ЧВК "Вагнер".