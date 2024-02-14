177 человек вышли в финал конкурса "Команда Урала. Реформация"

В финал нового сезона конкурса управленческого кадрового резерва "Команда Урала. Реформация" вышли 177 человек из регионов Уральского федерального округа. Конкурс проводится по инициативе полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева.

Финальные испытания пройдут с 19 по 22 февраля в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий. Помимо этого, всем участникам необходимо выполнить "домашнее задание" – записать видеоинтервью. По итогам выполнения всех заданий будут определены 15 победителей.

"В этом году для участия в отборе было подано более 1,2 тысяч заявок. Скоро мы узнаем имена победителей этого сезона, они пройдут уникальную практикоориентированную подготовку, смогут познакомиться с управленческими командами регионов Уральского федерального округа и, изучив лучшие практики, смогут применять их в своей деятельности", - отметил полпред Владимир Якушев, слова которого приводит пресс-служба полпредства.

Распределение финалистов по регионам:

Свердловская область - 45 человек;

Челябинская область - 45 человек;

ЯНАО - 30 человек;

Югра - 26 человек;

Тюменская область - 21 человек;

Курганская область - 10 человек.

Участники "Команды Урала. Реформация" два месяца проходили отбор: тестирование, психологическую и управленческую диагностики, социальный трек и дистанционное обучение.

Новый сезон конкурса посвящен теме "Общество". Победители пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки "Эффективный менеджмент в публичном пространстве". Подготовка будет включать несколько модулей, которые состоятся во всех регионах Уральского федерального округа. Их ждут встречи с полномочным представителем Президента России в УрФО Владимиром Якушевым, губернаторами регионов, опытными управленцами, бизнесменами, общественниками.

Конкурс проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева при поддержке Уральского института управления – филиала РАНХиГС.