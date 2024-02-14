Югорский чиновик раскритиковал Киркорова за попытку "обелить себя" выступлением в ДНР

"Зашедшего не в ту дверь" певца Филиппа Киркорова раскритиковали после его выступления перед раненными бойцами в ДНР. Поступок артиста расценили как попытку "обелить себя" после участия в скандальной "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой.

В числе критикующих певца оказался первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Он прокомментировал пост артистки Яны Поплавской в соцсетях, которая довольно резко оценила поступок Киркорова.

"Сколько энергии и сил приложено, чтобы обелить, отмыть Киркорова. Целую поездку со съемкой организовали, срочно подыскали больницу. Согнали раненых бойцов… Все, чтобы замылить историю с "голой вечеринкой" и втюхать народу, что Киркоров этого народа "достоин". "Достойный артист" от страха забыл слова своей песни и затравленно думал - как бы скорее вернуться в Москву. Два года ему было плевать, потому что задница все это время была в тепле. Но только когда прижало, он рванул туда", - пишет Поплавская в своем telegram-канале.

Она поинтересовалась, должны ли ему за одну поездку выдать индульгенцию на все и дать эфиры и концерты. Также Поплавская отметила, что известные ей артисты ездят на фронт не рассчитывая ни на какие блага. Поездку Киркорова артистка назвала "ложью" и "очковтирательством".

Комментируя пост Поплавской югорский чиновник отметил, что подобная реакция на это "чудо" [приезд Киркорова - примеч. ред.] поступает отовсюду с фронта, только с "более четкими, русскими выражениями".

"Не могу не поддержать. И добавить. Всех реальных героев и киношных тоже, приглашаем в лучший центр по отбору граждан на контракт. Лучшие условия гарантируем. Или добровольцем в наш гуманитарный корпус. Гражданской работы тоже хватает. К примеру, в госпитали, мы едем работать на две недели минимум. И не песни там петь, а помогать раненым", - написал Шипилов в своем telegram.

Напомним, ранее Киркоров был вынужден извиняться и оправдываться за посещение скандальной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Артист заявил, что "заглянул на пять минут". По его словам, он получил приглашение на вечеринку, но не знал о ее характере. "В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь", — добавил певец.

После "голой" вечеринки Киркорова, а также других ее гостей начали вырезать из новогодних шоу, отменять концерты и мероприятия с их участием.