Югорский чиновик раскритиковал Киркорова за попытку "обелить себя" выступлением в ДНР

14 Февраля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мизулина пригрозила студенту УрФУ уголовкой

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Югорский чиновик раскритиковал Киркорова за попытку "обелить себя" выступлением в ДНР

"Зашедшего не в ту дверь" певца Филиппа Киркорова раскритиковали после его выступления перед раненными бойцами в ДНР. Поступок артиста расценили как попытку "обелить себя" после участия в скандальной "голой вечеринке" блогера Анастасии Ивлеевой.

В числе критикующих певца оказался первый заместитель губернатора Югры Алексей Шипилов. Он прокомментировал пост артистки Яны Поплавской в соцсетях, которая довольно резко оценила поступок Киркорова.

"Сколько энергии и сил приложено, чтобы обелить, отмыть Киркорова. Целую поездку со съемкой организовали, срочно подыскали больницу. Согнали раненых бойцов… Все, чтобы замылить историю с "голой вечеринкой" и втюхать народу, что Киркоров этого народа "достоин". "Достойный артист" от страха забыл слова своей песни и затравленно думал - как бы скорее вернуться в Москву. Два года ему было плевать, потому что задница все это время была в тепле. Но только когда прижало, он рванул туда", - пишет Поплавская в своем telegram-канале.

Она поинтересовалась, должны ли ему за одну поездку выдать индульгенцию на все и дать эфиры и концерты. Также Поплавская отметила, что известные ей артисты ездят на фронт не рассчитывая ни на какие блага. Поездку Киркорова артистка назвала "ложью" и "очковтирательством".

Комментируя пост Поплавской югорский чиновник отметил, что подобная реакция на это "чудо" [приезд Киркорова - примеч. ред.] поступает отовсюду с фронта, только с "более четкими, русскими выражениями".

"Не могу не поддержать. И добавить. Всех реальных героев и киношных тоже, приглашаем в лучший центр по отбору граждан на контракт. Лучшие условия гарантируем. Или добровольцем в наш гуманитарный корпус. Гражданской работы тоже хватает. К примеру, в госпитали, мы едем работать на две недели минимум. И не песни там петь, а помогать раненым", - написал Шипилов в своем telegram.

Напомним, ранее Киркоров был вынужден извиняться и оправдываться за посещение скандальной "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Артист заявил, что "заглянул на пять минут". По его словам, он получил приглашение на вечеринку, но не знал о ее характере. "В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь", — добавил певец.

После "голой" вечеринки Киркорова, а также других ее гостей начали вырезать из новогодних шоу, отменять концерты и мероприятия с их участием.

Теги: Киркоров, Поплавская, Алексей Шипилов, артист, СВО


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.02.2024 12:24 Мск Киркоров приехал в ДНР и выступил перед ранеными бойцами

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети