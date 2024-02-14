Борис Кириллов провел совещание с проректорами ВУЗов УрФО

По поручению полномочного представителя Президента России его заместитель Борис Кириллов провёл совещание с проректорами по молодёжной политике и воспитательной работе высших учебных заведений Уральского федерального округа.

Борис Кириллов напомнил, что в вузах УрФО сегодня обучаются 286 тысяч студентов и поблагодарил проректоров за выстроенную работу по молодёжной политике, сообщает пресс-служба полпредства.

«Вы - те люди, кто непосредственно и ежедневно работает со студентами, формирует и закладывает основу для успешной социализации молодёжи в обществе. Поддержка молодёжных инициатив создаёт условия для развития и самореализации молодых людей», - подчеркнул заместитель уральского полпреда.

Участники совещания подвели итоги работы в 2023 году и определили планы на 2024 год.

Они также обсудили результаты межвузовского сбора гуманитарной помощи для участников СВО. В 2023 году свердловские вузы - участники проекта - вместе с региональным отделением Народным фронтом за полтора месяца собрали и передали в Луганскую Народную Республику более 800 килограммов гуманитарного груза.

Напомним, в январе на встрече Владимира Якушева с руководителями региональных отделений Народного фронта в УрФО было предложено провести в 2024 году единый окружной межвузовский сбор.





Ещё одной темой совещания стало патриотическое воспитание студентов. Одним из примеров совместной работы в этом направлении в 2023 года стало проведение под эгидой Совета по патриотическому воспитанию уральского просветительского форума «Защитники Отечества».