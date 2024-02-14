14 Февраля 2024
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Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: uralfo.gov.ru

Борис Кириллов провел совещание с проректорами ВУЗов УрФО

По поручению полномочного представителя Президента России его заместитель Борис Кириллов провёл совещание с проректорами по молодёжной политике и воспитательной работе высших учебных заведений Уральского федерального округа.

Борис Кириллов напомнил, что в вузах УрФО сегодня обучаются 286 тысяч студентов и поблагодарил проректоров за выстроенную работу по молодёжной политике, сообщает пресс-служба полпредства.

«Вы - те люди, кто непосредственно и ежедневно работает со студентами, формирует и закладывает основу для успешной социализации молодёжи в обществе. Поддержка молодёжных инициатив создаёт условия для развития и самореализации молодых людей», - подчеркнул заместитель уральского полпреда.

(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

Участники совещания подвели итоги работы в 2023 году и определили планы на 2024 год.

Они также обсудили результаты межвузовского сбора гуманитарной помощи для участников СВО. В 2023 году свердловские вузы - участники проекта - вместе с региональным отделением Народным фронтом за полтора месяца собрали и передали в Луганскую Народную Республику более 800 килограммов гуманитарного груза.

Напомним, в январе на встрече Владимира Якушева с руководителями региональных отделений Народного фронта в УрФО было предложено провести в 2024 году единый окружной межвузовский сбор.

(2024)|Фото: uralfo.gov.ru

Ещё одной темой совещания стало патриотическое воспитание студентов. Одним из примеров совместной работы в этом направлении в 2023 года стало проведение под эгидой Совета по патриотическому воспитанию уральского просветительского форума «Защитники Отечества».

Теги: борис кириллов, владимир якушев, проректоры, студенты, молодежная политика


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