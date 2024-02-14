Задержана директор кафе в Дальнереченске, где отравились более 60 человек

Следователи задержали директора кафе в Дальнереченске, где отравились более 60 посетителей. Об этом сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, десятки человек отравились бургерами в кафе "М-Бургер". Согласно результатам лабораторных исследований в продукции кафе была обнаружена сальмонелла. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.