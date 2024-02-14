14 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Получившего срок за наркотики футболиста "Спартака" Промеса не будут экстрадировать

В Амстердаме суд наказал нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса по делу о контрабанде кокаина.

Ему дали шесть лет тюрьмы, пишет РБК. Прокурор ранее просил для Промеса девять лет. Ему вменяли контрабанду в 2020 г. через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т. Mash уточняет, что Промеса не будут экстрадировать из России: у РФ нет договора об экстрадиции с Нидерландами. Однако футболист может перестать играть за "Спартак": в регламенте РПЛ есть пункт, говорящий, что спортсмен не может попасть в заявку, если у него имеется неотбытая судимость.

Голландец выступал за "Спартак" в 2014-18 гг., став одним из главных героев чемпионского сезона и автором победного гола в матче за Суперкубок России. В 2021-м Промес вернулся в клуб.

Теги: Квинси Промес, "Спартак", кокаин, Нидерланды


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Ранее 06.01.2024 21:00 Мск Квинси Промеса из "Спартака" могут экстрадировать в Нидерланды

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