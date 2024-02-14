Уралец, сбивший на снегоходе человека, получил 7 лет колонии

На Среднем Урале суд вынес приговор водителю снегохода. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью его надолго отправили в колонию.

Напомним, все случилось вечером 19 декабря 2021 года в Верхней Пышме: житель города, управляя снегоходом, совершал на нем небезопасные для окружающих маневры. Неподалеку мужчина выгуливал собаку. Как показало расследование, заметив его, водитель без какого-либо повода умышленно сбил собачника снегоходом.

В результате наезда пострадавший получил многочисленные травмы, ему пришлось ампутировать левую ногу, он на всю жизнь остался инвалидом. Согласно материалам дела, водитель снегохода совершил преступление "из хулиганских побуждений, пытаясь продемонстрировать собственное превосходство над окружающими".

Сегодня, 14 февраля, Верхнепышминский городской суд вынес ему свой приговор. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина признан виновным по части 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Уральцу назначено 7 лет в колонии общего режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.