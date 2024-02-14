Песков: Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море

Кремль не комментирует сообщения об атаке на российский корабль в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции, соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что сегодня рано утром ВСУ при помощи надводных катеров-камикадзе атаковали большой десантный корабль "Цезарь Куников". По неподтвержденным данным, судно получило серьезные повреждения и затонуло, экипаж полностью спасен. От Минобороны РФ официальной информации на эту тему не поступало.