Сенаторы готовы разрешить вскрывать квартиры, где умирают домашние животные

В Совете Федерации согласились с предложением разрешить вскрывать машины и квартиры граждан, если в них оказались животные и им грозит смерть.

Предложение в своем Telegram-канале высказала глава RT Маргарита Симоньян, обеспокоившись судьбой спаниеля в московской многоэтажке. Хозяин собаки запил и много дней не появлялся дома, животное было заперто и истощено без еды и воды. При этом соседи, общественники и силовики не имели права проникнуть в квартиру. В итоге полиция и МЧС все же вскрыли квартиру и спасли собаку.

"Вызванная соседями полиция по закону не может вскрыть чужое жилище. Даже если в этом жилище, исходя жалобным лаем, помирает живое существо. Точно такой же случай недавно был с котом, запертым в машине. Вскрыть машину нельзя - нехай кот подыхает. Таков закон", - пишет Симоньян.

"Частную собственность трогать нельзя, но если внутри кто-то помирает, то можно. Жизнь поважнее неприкосновенности собственности все же. При всем уважении к последней", - добавила Симоньян.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас написал, что "Маргарита абсолютно права".