В Сургуте руководителю юротдела МКУ вменили получение взятки в 3 миллиона

Руководителю юридического отдела одного из муниципальных казенных учреждений Сургута вменили попытку получения взятки в 3 млн руб.

По версии УМВД по Югре, злоумышленница через посредника потребовала у предпринимателя 3 млн руб. За это она должна была продлить договоры на размещение на четырех остановках городского общественного транспорта торговых павильонов.

Женщина пообещала не обращать внимание на то, что бизнесмен не выполнит требований привести в соответствие с общим эскизом и архитектурой Сургута один из остановочных комплексов. Получив согласие, подозреваемая поручила своей знакомой забрать у индивидуального предпринимателя деньги и передать ей.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая арестована. Человек, передававший деньги, также попал под "уголовку", однако вместо камеры отправился под домашний арест.