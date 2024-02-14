В Тюмени жилой дом признан зоной вероятной ЧС

В Тюмени жилой дом по адресу Харьковская, 60 признан зоной вероятной ЧС. Кирпичная пятиэтажка построена в 1969 г., сейчас она – в процессе расселения. По информации управляющей компании, в освобожденных квартирах регулярно происходят аварии на инженерных сетях.

Аварии эти связаны с вандализмом неизвестных, которые демонтируют металлические инженерные сети и приборы отопления. Тепловой контур здания нарушается, инженерные коммуникации находятся в аварийном состоянии. Это стало причиной намокания кирпичной кладки фасада, что при перепадах температуры воздуха может привести к негативному воздействию на состояние конструктивных элементов здания.

"В опасности могут оказаться и просто прохожие. Необходимо как можно быстрее огородить территорию от посторонних и обеспечить охрану правопорядка. Нужно организовать обход жителей, предупредить, чтобы в доме никого не оставалось, и пригласить всех на встречу", - сказал замглавы Тюмени Петр Вагин.

Вечером собственникам и нанимателям разъяснят порядок реализации жилищных прав. Сейчас тюменцам предложили временное размещение в гостиницах, сообщает администрация Тюмени.