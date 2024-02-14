Андрей Травников представил федеральному Минстрою опыт региона по привлечению застройщиков к развитию социальной инфраструктуры

Губернатор Андрей Травников и заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин оценили возможности безвозмездно передаваемого Новосибирску детского сада «Солнышко» и обсудили результаты работы строительного комплекса Новосибирской области в 2023 году. По многим показателям отрасли для региона минувший год стал рекордным.

Андрей Травников напомнил о рекордных объёмах строительства в 2023 году — было введено более трёх миллионов кв. метров.

"Самое главное — строить качественно, быстро, не подводить своих покупателей, и тогда со стороны власти будет оказано максимальное содействие. Сегодня главная задача перед властями и застройщиками — ускорить обеспечение социальными объектами новых микрорайонов, в первую очередь — объектами образования. Да, государство вкладывает серьёзные средства в строительство школ и детских садов, мы участвуем во всех существующих программах, но если нам подставляют плечо строители, получается быстрее, и в выигрыше будут все — и власти, и застройщики, и самое главное — жители. Есть несколько форматов сотрудничества, самый удобный для нас — когда застройщик за свой счёт строит социальный объект, передаёт его бесплатно городу, а муниципалитету остаётся только закупить мебель и расставить её по группам. На 2024-й год такие предложения от застройщиков по детским садам тоже есть. По школам застройщики просчитывают такую возможность, предварительные предложения есть", - сообщил Губернатор.

Он отметил, что новосибирские власти публично декларируют варианты сотрудничества. Это — четыре шага социальной ответственности. Первый — передача земельного участка в собственность муниципалитета; второй —– за свой счёт получение ПСД и техусловий на подключение сетей; третий — продажа в рассрочку по себестоимости.

"Мы готовы в течение 2-3 лет выкупать соцобъекты. Ну и четвёртый — шаг высшей социальной ответственности — строишь за свой счёт и передаёшь объект городу безвозмездно", — пояснил Губернатор.

Никита Стасишин поблагодарил Андрея Травникова и команду Правительства региона за рекордные итоги 2023 года — по объёмам ввода жилья Новосибирская область входит в топ-10 регионов страны, а с учётом динамики ввода многоквартирных домов – на первом месте, и за январь 2024-го уже введено не меньше, чем за январь прошлого года.

Нацпроекты, инициированные Президентом РФ, позволили поставить рекорд по вводу социальных объектов в Новосибирской области. С 2019 по 2023 годы карта региона пополнилась 289 новыми соцобъектами, из них 203 построены в рамках нацпроектов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Один из механизмов, дополнительно помогающих региону решать задачу создания, в частности, новых мест в детсадах, — помощь бизнеса. Детсад «Солнышко» по ул. Островского введён в эксплуатацию, и компания «Союз» готова передать его безвозмездно Новосибирску.