Мэрия Екатеринбурга опубликовала расписание трамваев в Солнечный

Работы по подготовке к запуску трамвая в микрорайон Солнечный в Екатеринбурге вышли на финишную прямую. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, запуск трамвая в Солнечный состоится "в ближайшее время". Точная дата пока не называется. Однако специалисты "Гортранса" уже подготовили для него сетку с расписанием, которое опубликовано на офииальном портале города.

Как добавили в администрации, новые пути протяженностью около 1,5 километров соединят остановку "Мусоргского" с остановкой на улице Чемпионов. Это должно улучшить транспортную связь микрорайона с другими городскими территориями.

Ранее сообщалось, что трамвай в Солнечный могут пустить уже в эту субботу, 17 февраля. На днях местные жители заметили активность на путях, с которых рабочие счищали снег. Возить пассажиров будет трамвай №9.