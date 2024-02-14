Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине с учетом "реалий на земле" – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле".

При этом он добавил: "Текущая позиция западных стран не оставляет вариантов договориться по Украине".

Выступая в Госдуме, министр масштабно раскритиковал США и Запад. По его словам, "США и ЕС зашкаливающе давят на наших партнеров", а "диктатура одного гегемона дряхлеет, она пошла в разнос".

"Мы видим нарастание напряженности не по инициативе России. США и Запад не хотят отказаться от глобального доминирования. <…> нездоровые настроения мы видим и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда США пытаются привнести инфраструктуру НАТО", - заявил Лавров.