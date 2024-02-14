Средний Урал ожидают морозы в -42 градуса

Жителей Свердловской области ожидают не просто температурные качели, а целый погодный аттракцион. Уже 15-16 февраля в регионе стоит ждать морозов до -42 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"Ночью и утром 15-16 февраля местами в Свердловской области ожидается понижение температуры воздуха до -42 градусов", — говорится в сообщении.

Граждан просят соблюдать меры безопасности. В случае происшествий следует обратиться за помощью по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".