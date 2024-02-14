Эльвира Набиуллина заявила о низком качестве отчетов банков о действиях мошенников

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах" заявила о том, что качество отчетности банков по информационной безопасности оставляет желать лучшего, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, отчетность есть, но ей мало кто пользуется, результат не очень высокий.

"Качество репортинга для обмена достоверной информацией о мошеннических схемах, о мошенниках - это принципиально важно", - заявила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что нужно сосредоточиться на обмене данными в рамках информационной безопасности. Они должны быть достоверными и представлять ценность для участников обмена.

Еще одна задача, которую, по словам Набиуллиной следует решать — это борьба с "дропперами" (человек которого используют мошенники). В качестве мер борьбы предлагается вводить для "дропперов" штрафные санкции, которые превысили бы сумму их заработка.

Глава ЦБ, в свою очередь, отметила необходимость усиления профилактики и создания негативного образа "дроппера" в общественном восприятии, как сообщника преступления.Она обратила внимание, что сегодня люди отдают личную информацию банковской карты, а завтра их родственников обворовывают на гораздо большие суммы.