Защита обжаловала приговор фигурантам дела о вымогательстве у Чемезова

Защита обжаловала приговор фигурантам дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Как следует из карточки дела, апелляционная жалоба поступила в день оглашения приговора.

Как пояснил РИА Новости адвокат одного из осужденных Дмитрий Малютов, защита еще не получила текст приговора. Подробную жалобу планируют подавать уже после этого.

Ранее сообщалось, что представитель госкорпорации "Ростех" заявил, что глава компании Сергей Чемезов просил о смягчении приговора для фигурантов дела о вымогательстве. Тем не менее, суд приговорил бывшего коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова к 7,5 годам лишения свободы, Ариана Романовского и Тимура Бигаева – к семи годам каждого.