Россияне не считают нормальными отношения, в которых женщина старше мужчины - опрос

Россияне считают мезальянсом отношения людей, между которыми имеется значительная разница в возрасте. Причем общественная позиция отдает еще и мизогонией.

Опрос ВЦИОМ выявил, что только половина россиян считает нормальными отношения, в которых старше мужчина. Еще 34% называют такие отношения приемлемыми.

При этом если в паре старше женщина, то такие отношения считают нормальными только 33%, приемлемыми – 41%. Примечательно, что цифры остаются стабильными на протяжении десяти лет, то есть никаких кардинальных изменений в общественном сознании не происходит.

Ситуация, в которой женщина старше мужчины, воспринимается с большим осуждением — каждый пятый находит такие отношения неприемлемыми (20%, +4 п.п. к 2014 г.), в два раза больше в сравнении с союзом, где старше мужчина (9%). Причем сами мужчины гораздо более терпимы к ситуациям, когда партнерша оказывается старше их (считают это нормальным 40%, среди женщин — 28%).